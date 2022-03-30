В Петрозаводске в ближайшие два дня резко повысится уровень воды в Лососинке

На озере Лососинное под Петрозаводском открыли плотину, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.

В субботу, 23 апреля в 12.20 специалисты приоткрыли на 30 см затвор плотины на озере Лососинное, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Это значит, что повысится уровень воды реки Лососинка в районе наб. Гюллинга. Волна до города идет 1-2 дня, отметили в ЕДДС.