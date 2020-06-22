В Петрозаводске в разгар кризиса открылся новый магазин "Электроника"

Открытие магазина прокомментировал председатель Карельского регионального отделения "Деловой России" Александр Калько.

"Несмотря на кризис, вызванный эпидемией коронавируса, бизнесу в Карелии удается выжить, и даже развиваться. Считаю запуск нового магазина знаковым событием в этом смысле. Отрадно, что наши предприниматели не поддаются унынию, а продолжают работать, эффективно используя, в том числе, меры поддержки со стороны государства и банковской сферы", – отметил глава карельского отделения "Деловой России".







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Руководитель сети магазинов "Электроника", член "Деловой России" Сергей Бильков рассказал, что удержаться на плаву очень помогло эффективное сотрудничество со Сбербанком и ВЭБом, которое стало возможным благодаря федеральным мерам государственной поддержки.



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"Как видите, нам удалось не только не сократить персонал, но и расшириться. Открыли новый магазин сети, утверждена новая программа развития компании. Выходим и на рынки за пределами нашей республики. В частности, мы проводим аудит по модернизации уличного освещения в Архангельске, будем работать в этом направлении и в муниципальных образованиях Карелии, и в других регионах. Хотел бы пожелать карельскому бизнес – сообществу не опускать руки, а, наоборот, активно использовать все меры государственной поддержки для достижения экономических и социальных результатов", – сказал Сергей Бильков.