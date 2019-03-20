В Петрозаводске в школах еще остались свободные места для первоклассников

Прием заявлений о зачислении детей в первые классы продолжается.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, прием заявлений в первые классы школ города продолжится до 5 сентября 2019 года. На сегодняшний день муниципальными общеобразовательными организациями города принято 4332 заявления, из них 439 - от льготных категорий граждан, дублирующих заявлений - более 800 (заявления поданы в несколько образовательных организаций). В школы Петрозаводска зачислено 3355 детей.

Дополнительные первые классы будут открыты в школах №№ 3, 5, 8, 9, 11, 29, 34, 36, 38, лицее №1, Академическом лицее. По состоянию на 19 марта свободные места есть в общеобразовательных школах №№ 2, 6, 7, 8, 9, 19, 20, 25, 29, 32, в коррекционном классе школы № 39.

На сайтах всех общеобразовательных организаций есть специальный раздел, посвященный записи в первый класс, где размещается актуальная информация, в том числе, о наличии свободных мест, напоминают в мэрии.

По вопросам приема в первые классы на 2019-2020 учебный год оказывается консультативная помощь по телефону: 71-34-34.