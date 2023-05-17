В Петрозаводске вандалы испортили здание магазина

На Ключевой подростки изуродовали крыльцо магазина и баннер.

Инцидент произошел на Гвардейской, 20. Подростки испортили крыльцо магазина и баннер на соседнем здании. Неравнодушный горожанин, который привлёк внимание к происшествию в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии», считает, что в ход пошла мастика или краска.

Как «работали» вандалы, показал «Фактор News», опубликовав видео с места событий.