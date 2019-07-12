08:55, 12 Июля 2019
В Петрозаводске велосипедист упал на дорогу, чтоб не оказаться под колесами автомобиля
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ДТП произошло 11 июля на улице Ригачина, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 18.40 на ул. Ригачина, 38А водитель автомобиля Chevrolet Niva при съезде с дороги на прилегающую территорию не уступила дорогу велосипедисту. 54-летний велосипедист во избежание столкновения применил торможение с последующим падением на проезжую часть.
Велосипедист пострадал, ему назначено амбулаторное лечение.
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