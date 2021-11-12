В Петрозаводске водитель маршрутки пошел на таран, но жертве удалось увернуться (ВИДЕО)

Водитель автобуса совершил опасный маневр на дороге.

Инцидент произошел в пятницу, 26 ноября, в карельской столице, сообщает читатель паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии». Он рассказал, что водитель автобуса едва не протаранил его на дороге. Автомобилисту удалось избежать ЧП.

«Вчера вечером „пазиковод“ вылетел с ул. Древлянка на ул. Попова, даже не притормозив, и чуть не снес меня. Я еле увернулся от бокового удара», — рассказал автомобилист.

В сообществе опубликовано видео дорожного происшествия.