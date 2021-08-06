В Петрозаводске военная прокуратура закрыла сайты, пропагандировавшие криминальную идеологию

В Петрозаводске был заблокирован доступ к сайтам с запрещенной информацией, сообщили в военной прокуратуре республики.

Военная прокуратура Петрозаводского гарнизона провела проверка исполнения законодательства о защите информации и информационных технологиях.

Было установлено, что восемь интернет-сайтов с неограниченным доступом для пользователей распространяли материалы, пропагандировавшие криминальную идеологию и оправдывавшие противоправное поведение. Контент представлял особую опасность, в том числе для детей и подростков.

Военный прокурор Петрозаводского гарнизона направил в суд иск о запрете к распространению на территории Российской Федерации выявленной информации.

Решением Петрозаводского городского суда требования военного прокурора были удовлетворены. Роскомнадзор внес сайты в специальный реестр информационных ресурсов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Благодаря вмешательству военной прокуратуры, доступ к названным сайтам заблокирован.