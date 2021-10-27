В Петрозаводске волонтеры накормили питомцев приюта для бездомных животных

В столице Карелии общественники вместе со студентами приняли участие в акции «Время добра», собрав корм и лакомства для бездомных животных.

В рамках благотворительной акции «Время добра» представитель Общественного совета при Петрозаводском линейном отделе МВД России на транспорте Арина Дрогунова посетила со студентами приют для бездомных кошек и собак. Об этом сообщает транспортная полиция Петрозаводска.

Волонтеры доставили четвероногим обитателям приюта подарки, которые на протяжении двух недель собирали студенты и педагоги Петрозаводского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения. Неравнодушные участники акции собрали более 9 килограммов корма и лакомств для бездомных животных.

В этом приюте животные оказываются по разным причинам: кого-то люди находят в критическом состоянии и привозят, кого-то оставляют перед воротами приюта, а кто-то попадает сюда после смерти хозяина.

Многие из студентов уже являются давними друзьями приюта и большими любителями животных. Они всегда оказывают посильную помощь: устраивают трудовые десанты в приюте, выгуливают питомцев, играют с ними, дарят частичку ласки и тепла, которых так не хватает этим бездомным хвостатым.

В завершение мероприятия волонтеры подготовили и провели благотворительный концерт в поддержку участников благотворительного мероприятия.

Ранее сотрудники УФСИН вычесали шерсть собакам в приюте для бездомных животных в Петрозаводске.