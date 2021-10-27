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В Петрозаводске волонтеры накормили питомцев приюта для бездомных животных

Новости. Общество
18:00, 27 Октября 2021
фото: © Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу

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В столице Карелии общественники вместе со студентами приняли участие в акции «Время добра», собрав корм и лакомства для бездомных животных.

В рамках благотворительной акции «Время добра» представитель Общественного совета при Петрозаводском линейном отделе МВД России на транспорте Арина Дрогунова посетила со студентами приют для бездомных кошек и собак. Об этом сообщает транспортная полиция Петрозаводска.

Волонтеры доставили четвероногим обитателям приюта подарки, которые на протяжении двух недель собирали студенты и педагоги Петрозаводского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения. Неравнодушные участники акции собрали более 9 килограммов корма и лакомств для бездомных животных.

В этом приюте животные оказываются по разным причинам: кого-то люди находят в критическом состоянии и привозят, кого-то оставляют перед воротами приюта, а кто-то попадает сюда после смерти хозяина.

Многие из студентов уже являются давними друзьями приюта и большими любителями животных. Они всегда оказывают посильную помощь: устраивают трудовые десанты в приюте, выгуливают питомцев, играют с ними, дарят частичку ласки и тепла, которых так не хватает этим бездомным хвостатым.

В завершение мероприятия волонтеры подготовили и провели благотворительный концерт в поддержку участников благотворительного мероприятия.

Ранее сотрудники УФСИН вычесали шерсть собакам в приюте для бездомных животных в Петрозаводске.

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Комментарии

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Вася
2021-10-27 18:54:41
У вас вся страна сломана ,а вы собак кормите.
топка
2021-10-27 18:08:44
Накормили, а дальше что? Вы предвидите события недалёкого будущего? То-то и оно.
Вася
2021-10-27 18:53:29
топка, Мы тут обсуждаем мировые проблемы, не отвлекайтесь
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