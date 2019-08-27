В Петрозаводске возможны затруднения движения на дороге

Ремонт светофора на Октябрьском проспекте может затруднить движение автомобилей и пешеходов, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В связи с ремонтом светофора на пересечении Октябрьского пр. и ул. Московской могут возникнуть затруднения при движении транспортных средств и пешеходов. В течение дня вероятны временные отключения светофора.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.