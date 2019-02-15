В Петрозаводске временно отключат электричество на одной из улиц

В понедельник, 18 февраля, будет временно отключено электричество на одной из улиц в Соломенном, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 10.00 до 16.00 планируется отключение электроэнергии по ул. Лесопильной.

Временный перебой в подаче электричества связан с выполнением работ по выправке опоры электроснабжения (ТП-240).