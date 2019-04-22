В Петрозаводске за день собрали около 6 тысяч пластиковых бутылок

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В субботу, 20 апреля, горожане поддержали экологическую игру-флешмоб, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В мероприятии, направленном на очистку территории города от мусора и обучение правильной утилизации бытового пластика, приняли участие несколько десятков жителей города.
Почти 6 тысяч полиэтиленовых бутылок и более 4 тысяч пластиковых крышечек собрали и сдали в безопасную переработку участники игры-флешмоба, которая состоялась в минувшую субботу.
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