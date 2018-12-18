В Петрозаводске за год демонтировали 176 рекламных конструкций

Продолжается ликвидация несанкционированной рекламы, установленных в обход действующих норм, сообщили в мэрии Петрозаводска.

За два года сотрудники администрации города оформили более 300 предписаний на демонтаж нелегальных информационных сооружений.

"За декабрь демонтировано 10 сооружений: билборды, сити-форматы и пилларсы. В том числе пять – на проспекте Ленина", –отметил начальник управления архитектуры и градостроительства Виталий Рохманюк.