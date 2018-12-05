Около 80 нарушений за год выявили в работе общественного транспорта в Петрозаводске

Более 60 рейдов по выявлению нарушений расписания движения городских автобусов проведены специалистами муниципалитета с начала года, сообщили в мэрии Петрозаводска.

За недостатки, обнаруженные во время проверок, автотранспортные компании Петрозаводска обязаны выплатить в городскую казну 17 административных штрафов на общую сумму в миллион рублей.

Как пояснил начальник отдела транспорта и безопасности дорожного движения Вячеслав Пухач, все собранные в ходе рейдов материалы были переданы в территориальное управление Ространснадзора для дальнейшего направления в суд.

С начала года в отношении городских автоперевозчиков составлено 79 протоколов об административных правонарушениях, часть из них еще рассматривается в судебной инстанции.

Наибольшее количество взысканий с начала года получили ООО "АТП" (обслуживает маршруты №2, № 5 и №8) и ООО "АТП №4 "Тосноавто" – маршруты №17, №27 и №29.