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Новости. Общество
13:19, 05 Декабря 2018
фото: "Столица на Онего"

Около 80 нарушений за год выявили в работе общественного транспорта в Петрозаводске

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Более 60 рейдов по выявлению нарушений расписания движения городских автобусов проведены специалистами муниципалитета с начала года, сообщили в мэрии Петрозаводска.

За недостатки, обнаруженные во время проверок, автотранспортные компании Петрозаводска обязаны выплатить в городскую казну 17 административных штрафов на общую сумму в миллион рублей.

Как пояснил начальник отдела транспорта и безопасности дорожного движения Вячеслав Пухач, все собранные в ходе рейдов материалы были переданы в территориальное управление Ространснадзора для дальнейшего направления в суд.

С начала года в отношении городских автоперевозчиков составлено 79 протоколов об административных правонарушениях, часть из них еще рассматривается в судебной инстанции.

Наибольшее количество взысканий с начала года получили ООО "АТП" (обслуживает маршруты №2, № 5 и №8) и ООО "АТП №4 "Тосноавто" – маршруты №17, №27 и №29.

 

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Комментарии

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Os
2018-12-05 13:25:12
Да им легче миллион заплатить, чем не нарушать. Интервал движения частники не будет сокращать, лучше набить автобус большим количеством людей и сделать один рейс, чем несколько. Рано утром и поздно вечером тоже невыгодно им ходить. Городские власти почти перестали денег на троллейбус выделять, хотя только муниципальный транспорт с дотациями может работать там и в то время. где прибыли не будет, но социальная значимость остается.
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