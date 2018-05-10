В Петрозаводске задержали кусающегося вора

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Новости. Криминал
12:58, 10 Мая 2018

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Мужчину подозревают в серии краж из магазинов.

Как сообщили в МВД Карелии, в полицию Петрозаводска поступило сообщение от работников сетевого магазина, расположенного на проспекте Александра Невского. Выяснилось, что некий мужчина пытался вынести, не оплатив, продукты стоимостью более 2500 рублей. Его действия заметили сотрудники охраны и задержали подозреваемого. Однако ему удалось скрыться – мужчина укусил охранника и убежал.

В этот же вечер полицейскими ППС подозреваемый был задержан. По факту грабежа возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Фигурантом уголовного дела стал 27-летний петрозаводчанин. В настоящее время сотрудниками уголовного розыска установлена его причастность еще к пяти кражам из торговых точек. Так, мужчина дважды наведывался в сетевой магазин на улице Ватутина. Там были похищены продукты и принадлежности для бритья. По данным фактам также возбуждены уголовные дела.

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