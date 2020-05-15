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В Петрозаводске заканчивают уборку дорог и тротуаров от смета (ФОТО)

Новости. Общество
08:45, 16 Мая 2020
фото: администрация Петрозаводска
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Полностью городскую улично-дорожную сеть очистят к концу мая.

Администрация Петрозаводска продолжает контролировать выполнение работ по текущему содержанию улично-дорожной сети, сообщили в мэрии.  

ООО "ТехРент" в круглосуточном режиме очищает улицы и тротуары от смета. Работы ведутся механизированным и ручным способами - задействованы мобильные бригады и 30 единиц техники.



 Уборка магистральных улиц и улиц местного значения практически завершена. В настоящее время особое внимание уделяется очистке внутриквартальных проездов.

Весенняя уборка улично-дорожной сети закончится к концу мая.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
banan
2020-05-16 11:37:41
В городе стало ощутимо чище. И вирус постарался и техрент. Еще бы мелкие улицы и проезды поубирали, до которых годами ни у кого руки не доходят.
новый
2020-05-16 09:05:42
Трудолюбивые парни в светоотражающих жилетах чистят и моют город. Протестанутая шушара кривляется и истерит в каменном карьере.
Гость
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