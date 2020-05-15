В Петрозаводске заканчивают уборку дорог и тротуаров от смета (ФОТО)

Полностью городскую улично-дорожную сеть очистят к концу мая.

Администрация Петрозаводска продолжает контролировать выполнение работ по текущему содержанию улично-дорожной сети, сообщили в мэрии.

ООО "ТехРент" в круглосуточном режиме очищает улицы и тротуары от смета. Работы ведутся механизированным и ручным способами - задействованы мобильные бригады и 30 единиц техники.





Уборка магистральных улиц и улиц местного значения практически завершена. В настоящее время особое внимание уделяется очистке внутриквартальных проездов.

Весенняя уборка улично-дорожной сети закончится к концу мая.