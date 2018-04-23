В Петрозаводске запах выдал наркомана

Неприятный запах привел полицейских в комнату наркомана, сообщили в МВД Карелии.

В ночь на 21 апреля в полицию города обратились жильцы общежития с жалобой на поведение соседа, который вел себя неадекватно, а из его комнаты доносился очень странный запах.

По указанному адресу незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. Полицейские обнаружили открытые двери комнаты жильца, на которого поступали жалобы, где на полу лежал шприц с остатками вещества. Тут же находился и нарушитель общественного порядка, он был доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Жилую комнату задержанного обследовал кинолог со служебной собакой. В результате были обнаружены еще два использованных шприца и пакет с веществом. Согласно исследованию экспертов, в изъятом пакете находилось наркотическое вещество массой 0,27 грамма.

В настоящее время в отношении 37-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства преступления.