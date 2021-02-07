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В Петрозаводске застрявший в сугробе мусоровоз доставали экскаватором (ФОТО)

Новости. Общество
15:27, 08 Февраля 2021
фото: "Автоспецтранс"
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Из-за нечищеных проездов мусоровоз увяз в снежных завалах микрорайона ТИЗ-Усадьба.

Чтобы вытащить застрявший в снегу мусоровоз, экскаватору понадобилось 2 часа. В итоге сегодняшний график транспортирования ТКО был серьезно смещен, сообщили в "Автоспецтрансе".

В связи со снегопадами и несвоевременной уборкой от снега у придомовых территорий подъезд мусоровозов к контейнерным площадкам и местам накопления ТКО становится затруднительным, а иногда невозможным.

"Автоспецтранс" обращает внимание администраций поселений, управляющих компаний и ТСЖ на проблему подъезда к местам накопления мусора и просит обеспечить подъездные пути к ним в ежедневном режиме.

О смещении графиков вывоза в связи с погодными условиями и неудовлетворительными подъездными путями регионального оператора проинформировали мусоровывозящие компании Кемского и Питкярантского районов.

А в Сортавальском районе, в поселке Рускеала, на повороте между детским садом и школой дорогу почистили так, что образовавшийся снежно-ледяной бруствер закрыл проход к контейнерам для жителей, и проезд для мусоровозов.
ты сегмента электронной коммерции в 2020 году.

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Комментарии

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Саныч
2021-02-08 15:57:58
мы все сегмента)))
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