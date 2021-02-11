В Петрозаводске завершилось расследование гибели велосипедиста на Гоголевском мосту

Городская полиция отказала в возбуждении уголовного дела в отношении свидетелей ЧП, произошедшего на Гоголевском мосту в сентябре прошлого года.

Как сообщили "Столице на Онего" в прокуратуре Петрозаводска, инцидент произошел 21 сентября прошлого года на Гоголевском мосту. Около 11:20 минут по тротуару шли две студентки ПетрГУ, возвращавшиеся после учебы домой на Древлянку. Перед ними внезапно появился велосипедист. Поскольку он ехал с очень большой скоростью, студентки не сразу его увидели. Мужчина, когда был уже почти рядом с девушками, стал кричать им: "Отойдите!" Пешеходы не успели уступить ему дорогу. В результате велосипедист врезался рулем в руку одной из студенток, сумка которой "улетела" в одну, а она сама – в другую сторону. Мужчина же на полном ходу налетел на бетонное ограждение, отделяющее тротуар от проезжей части дороги, после чего упал. Подняться на ноги он уже не смог.

Девушки сразу же вызвали ему скорую помощь, работники которой сказали им, что велосипедист находится в тяжелом состоянии и повезли его в БСМП. Туда же другая скорая доставила и пострадавшую студентку. В больнице ей сделали рентген и поставили диагноз - ушиб.

Спасти жизнь велосипедиста медикам не удалось. Получивший тяжелую травму головы и груди мужчина, которому было всего 32 года, 3 октября умер.

- Полученные велосипедистом телесные повреждения, от которых он скончался, явились результатом его собственных действий, и вины студенток в случившемся нет, - 11 февраля сообщили "Столице на Онего" в петрозаводской прокуратуре. – Поэтому городская полиция правильно отказала в возбуждении уголовного дела в отношении свидетелей – студенток ПетрГУ.

При этом в надзорном ведомстве отметили, что, согласно правилам дорожного движения, если движущийся по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон велосипедист, подвергает опасности или создает помехи для движения других лиц, он должен остановиться и сойти с велосипеда.