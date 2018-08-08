В Петрозаводске женщину отправили в колонию за махинации с автомобилем

Петрозаводский городской суд отправил в колонию-поселение местную жительницу за мошенничество с автомобилем, сообщается на сайте суда.

В октябре 2017 года жительница Петрозаводска договорилась о покупке ВАЗ-21140 за 36 тысяч рублей с предоставлением ей рассрочки. Она передала продавцу 5 тысяч рублей в качестве задатка, пообещав заплатить оставшуюся часть денег в течение следующего месяца.

После этого женщина продала автомобиль, потратив денежные средства на личные нужды. Деньги продавцу она так и не вернула.

Суд приговорил ее к 2 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу.