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В Петрозаводске жители Старой Кукковки пожаловались на подкоп со стороны строителей многоэтажки (ФОТО)

Новости. Общество
12:43, 06 Ноября 2020
фото: НОВАборцы за Старую Кукковку / ВК
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Противники уплотнительной застройки, проживающие на Старой Кукковке, заявили, что строители разрушили забор частного дома в процессе проведения работ.

Жители частного сектора Старой Кукковки, выступающие против возведения по соседству с ними многоэтажек, заявили, что строители повредили имущество одной из их построек. По оценке жильцов, рабочие обрушили забор частного дома.

"Застройщик устроил перепад высоты без устройства подпорной стенки. Как следствие, забор частного домика упал. Откуда такое отношение к чужой собственности? Если бы у владельца компании-застройщика у его дома сделали подкоп, как он бы себя вёл? Просим "Нова-Инвест" за собой убрать!", - говорится в заявлении жильцов, размещенном в паблике "НОВАборцы за Старую Кукковку"

Напомним, обитатели частных домов на Старой Кукковке в Петрозаводске выступают против строительства многоэтажек, которое ведется в непосредственной близости от их построек. Строительные работы организованы компанией "Nova". Противники строительства утверждают, что застройщик нарушает их права. Так, девятиэтажный дом  ЖК "Мончегорский" строители возводят в нескольких метрах от участка, на котором находится частная постройка. Местные жители считают, что строители вторглись в их быт, подвергли их жизнь опасности и лишили покоя.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-11-06 13:28:43
Никакие заборы не спасут куркулей от научно-технического прогресса. Железный конь пришел на смену крестьянской лошадке.
Вася
2020-11-06 13:05:45
В Карабахе еще хуже.
Гость
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