В Петрозаводске Зимник и Бараний берег останутся без света

На этой неделе энергетики временно отключат электроснабжение в отдаленных районах Петрозаводска.

10 августа с 10.00 до 16:00 запланировано отключение электричества в районах Зимник и Бараний Берег, 11 августа в те же часы — только в районе Зимник. Об этом информирует мэрия Петрозаводска.

Отключения связаны с работами, которые проводит АО «Прионежская сетевая компания» на объектах электросетевого хозяйства.