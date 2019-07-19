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Новости. Общество
09:00, 19 Июля 2019
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В Питкяранте вода в реках не соответствует норме, отметили в Роспотребнадзоре Карелии

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В Питкярантском районе взяли пробы воды и почвы из мест отдыха у воды, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Специалисты проверили воду из р. Келиоя в Питкярантском заливе Ладожского озера и р. Тулиманьёки в п. Салми. 

По результатам проведенного мониторинга установлено, что из 4 проб воды и почвы не соответствуют требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям 1 проба воды в устье р. Келиоя  и по санитарно-химическим показателям 2 пробы воды: в устье р. Келиоя и на побережье реки Тулиманьеки п. Салми.

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