В Питкяранте вода в реках не соответствует норме, отметили в Роспотребнадзоре Карелии

В Питкярантском районе взяли пробы воды и почвы из мест отдыха у воды, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Специалисты проверили воду из р. Келиоя в Питкярантском заливе Ладожского озера и р. Тулиманьёки в п. Салми.

По результатам проведенного мониторинга установлено, что из 4 проб воды и почвы не соответствуют требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям 1 проба воды в устье р. Келиоя и по санитарно-химическим показателям 2 пробы воды: в устье р. Келиоя и на побережье реки Тулиманьеки п. Салми.