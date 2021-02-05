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В пятницу двое жителей Карелии взяли кредиты для мошенников

Новости. Общество
13:06, 06 Февраля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин
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Сообщения о дистанционных хищениях зарегистрированы в Сортавальском районе и в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района поступило заявление криминального характера от 67-летней местной жительницы. Злоумышленники похитили у нее свыше 520 тысяч рублей.

Полицейским потерпевшая рассказала, что накануне получила звонок от "представителя службы безопасности банка" – он предупредил о подозрительной операции по счету пенсионерки на сумму 5 тысяч рублей. Не прекратив разговор, а напротив, вступив в диалог с мошенником, женщина попалась на уловку.

Ее убедили в необходимости обналичить личные сбережения и средства с кредитной карты и перевести деньги на различные номера телефонов. Все указания неизвестных людей женщина выполнила, в результате чего стала жертвой дистанционных мошенников.

Пострадал от аналогичных мошеннических действий и 41-летний житель Петрозаводска. Ему "сотрудник банка" сообщил, что на его имя неизвестные оформляют кредит. Помешать злоумышленникам может только оформление другого кредита с дальнейшим обналичиванием займа. В этом случае также было необходимо через банкомат перевести деньги на неизвестные счета. В результате потерпевший оформил на себя кредит на сумму 250 тысяч рублей, которые перечислил мошенникам.

По обоим фактам в настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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