В Пятом поселке снесут деревянный гараж

Владельцу гаража на улице Боровой необходимо убрать его до 16 апреля, предупредили в администрации Петрозаводска.

Администрация предлагает владельцу самовольно установленного деревянного гаража, расположенного на территории вдоль автодороги по ул. Пограничной напротив домов №28, №30 по ул. Боровой, добровольно, своими силами и средствами до 16 апреля произвести демонтаж указанного объекта и освободить земельный участок.