Дети Карелии отправили первые письма Деду Морозу

На Почте России рассказали, как отправить письмо главному зимнему волшебнику.

Почта России напоминает, как отправить письмо Деду Морозу, сообщили в пресс-службе организации 14 ноября.

Отмечается, что юные жители Карелии уже отправили первые письма зимнему волшебнику: они поздравляют российского Деда Мороза с Днем рождения, который он празднует 18 ноября.

Всего вместе с новогодними письмами он получает около 1 500 посланий ежегодно, рассказали в источнике.

Письма Деду Морозу отправляют как обычные, в конверте с маркой соответствующего номинала или с литерой «А». Чтобы послание попало к главному волшебнику, на конверте

нужно написать: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза».

В Карелии новогодние письма жителей будут также ждать молодой волшебник Паккайне и карельский Дед Мороз — Талвиукко. Их резиденции находятся по адресам: 186000,

Республика Карелия, г. Олонец, ул. 30-летия Победы, д. 8 и 186130, Республика Карелия, Пряжинский район, поселок Чална соответственно, напомнили в пресс-службе Почты России.

Каждый день до конца года сотрудники Почты будут сортировать новогоднюю почту и отправлять ее в резиденции новогодних волшебников. Такие письма и открытки проходят

приоритетную обработку в почтовых отделениях, подчеркнули в источнике.