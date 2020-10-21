В подвале одной из российских больниц нашли скопление трупов

В барнаульской больнице скопились трупы людей, умерших от коронавируса.

Министерство здравоохранения Алтайского края подтвердило подлинность видеозаписи из больничного подвала, где скопились трупы в черных пакетах, сообщили РИА Новости .

Как пояснил главный паталогоанатом региона Владимир Климачев, вскрытие — обязательная процедура для определения точной причины смерти. Так как нужно обеспечить безопасность врачей и изоляцию инфицированных тел от незаразных, провести работу быстро невозможно.

"В настоящее время мы работаем в две смены, без выходных. Другой момент — не всегда родственники после вскрытия могут забрать освидетельствование о смерти или тело умершего пациента, некоторые располагаются в других регионах, некоторым нужно время, чтобы приехать", — добавил врач.

Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором видны большие черные пакеты на каталках и на полу. Они занимают весь коридор подвального помещения городской больницы №12 в Барнауле. Мужчина за кадром говорит, что все эти люди умерли от коронавируса.

По словам Климачева, в больнице оборудовали специальную комнату, где поддерживается необходимая температура. При необходимости тела будут доставлять в резервный морг горбольницы № 3. Также планируется дополнительно привлечь патологоанатомов из числа студентов профильной кафедры алтайского медицинского университета.