В поезде Тамбов-Москва умер политик и экономист Никита Исаев

Директор Института актуальной экономики, лидер общественного-политического движения "Новая Россия" Никита Исаев умер на 42-м году жизни в поезде, следовавшем из Тамбова в Москву.

"Да, [умер] сегодня, возвращался из рабочей поездки в Тамбов. В поезде стало плохо, его сопровождала помощница", - сказала ТАСС его пресс-секретарь Александр Макаренко.

Последнюю публикацию в Facebook Исаев сделал вечером 15 ноября. Он разместил свое фото в поезде и написал, что возвращается в Москву.

Исаев родился 12 ноября 1978 года в Москве. Окончил Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина, получил степень кандидата юридических наук. Известность получил, когда работал генеральным продюсером телепроекта "Футбольная академия". Работал в администрации Ивановской области, в Госкомитете по делам молодежи, министерстве регионального развития, был гостем политических шоу на федеральных телеканалах.