В поликлинике Петрозаводска всех желающих учат делать уколы и останавливать кровь

Городская поликлиника №3 проводит обучение по оказанию первой медицинской помощи.

Как сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, в городской поликлинике №3 можно научиться правильно оказывать первую медицинскую помощь.

По словам министра, городская поликлиника № 3 проводит интерактивные мероприятия в отделении профилактики. Квесты уже прошли студенты Петрозаводского техникума городского хозяйства и участники сообщества «МногоМам».

«Студенты и молодые мамы проверили свои знания в оказании неотложной медицинской помощи, научились измерять артериальное давление, температуру тела, оказывать помощь пациенту с артериальным кровотечением, делать внутримышечные инъекции», - написал Михаил Охлопков.

Если вы хотите тоже научиться правильно оказывать первую помощь, то можно подать заявку на квест можно оставлять по телефону 70-11-21, добавочный №3 в будние дни с 10.00 до 20.00.