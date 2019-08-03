В полиции рассказали, как прошел День ВДВ в Карелии

В этом году праздник воздушно-десантных войск обошелся без происшествий, сообщили в карельской полиции.

Никаких серьезных ЧП с участием десантников в День ВДВ не произошло, рассказали в полиции. Праздник воздушно-десантных войск в этом году прошел в Карелии без существенных проблем.

"Никаких экстренных ситуаций, связанных с празднованием не было", - заявили в пресс-службе МВД по РК корреспонденту "Столицы на Онего".