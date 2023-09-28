В понедельник в Карелии сохранится похолодание и пройдет небольшой дождь

Синоптики рассказали о погоде на 2 октября.
В понедельник, 2 октября, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой, ночью местами умеренный дождь.
Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура ночью +3, +8°С, днем +8, +13°С.
В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь.
Ветер подует западный, северо-западный умеренный. Температура ночью +6, +8°С, днем +9, +11°С.
Атмосферное давление будет расти.
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