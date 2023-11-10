В поселке Карелии увековечили память нашего земляка, погибшего на спецоперации

Память погибшего в ходе СВО Александра Гаврилова увековечили в Сегежском районе Карелии.
Память погибшего в ходе СВО Александра Гаврилова увековечили в Валдае, сообщили власти Сегежского района.
В пятницу, 10 ноября, жители поселка Валдай собрались у здания школы на церемонию открытия мемориальной доски в честь земляка, уроженца поселка Александра Гаврилова, который погиб при исполнении воинского долга на спецоперации.
Право открыть памятную доску предоставили родной сестре и сыну Александра Гаврилова.
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