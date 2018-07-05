В поселке Карелии загоревшийся дом тушили три часа

По теме
Загрузка...
В поселке Вача Сегежского района добровольцы и пожарные МЧС почти три часа тушили загоревшийся частный дом, сообщили в МЧС Карелии.
Сегодня, 5 июля, в 7.34 в поселке Вача Сегежского района произошел пожар в частном жилом доме.
Для ликвидации пожара привлекались пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (3 чел., 2 ед. техники) и добровольная пожарная команда поселка Вача (1 чел., 1 мотопомпа).
Так как загоревшийся дом был площадью 10х12 кв.м, с пристройками, потушить огонь удалось не сразу.
Полностью пожар ликвидировали к 10.13.
По информации МЧС, на пожаре никто не пострадал.
По теме
Выбор читателей
29.06.2018, 21:30
30.06.2018, 18:22
28.06.2018, 15:57
30.06.2018, 17:33
30.06.2018, 13:18
28.06.2018, 10:39
Аналитика
02.07.2018 11:29
Политкухня
Одной из причин начинающихся непопулярных в России реформ политологи обоснованно называют "растущую политическую самоуверенность президента".
02.07.2018 11:27
29.06.2018 13:57
28.06.2018 12:43
27.06.2018 17:17
Чтиво
03.07.2018 11:19
Без политики
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
03.07.2018 09:25
02.07.2018 12:32
27.06.2018 16:01
Медиа
01.07.2018 15:35
Опрос
Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?
Комментарии