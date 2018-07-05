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Новости. Происшествия
11:55, 05 Июля 2018

В поселке Карелии загоревшийся дом тушили три часа

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В поселке Вача Сегежского района добровольцы и пожарные МЧС почти три часа тушили загоревшийся частный дом, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня, 5 июля, в 7.34 в поселке Вача Сегежского района произошел пожар в частном жилом доме.

Для ликвидации пожара привлекались пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (3 чел., 2 ед. техники) и добровольная пожарная команда поселка Вача (1 чел., 1 мотопомпа).

Так как загоревшийся дом был площадью 10х12 кв.м, с пристройками, потушить огонь удалось не сразу.

Полностью пожар ликвидировали к 10.13.

По информации МЧС, на пожаре никто не пострадал.

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