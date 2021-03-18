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В поселке Лоухи возродят кинозал, чтобы не ездить на премьеры за 200 километров

Новости. Общество
08:20, 19 Марта 2021
фото: правительство Карелии
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Сейчас, чтобы посмотреть кинопремьеры на большом экране, жителям Лоухского района Карелии приходится ездить в Кемь или Мурманскую область.

Фонд кино в рамках реализации нацпроекта "Культура" до 23 апреля принимает предложения от регионов на переоборудование кинозалов в населенных пунктах с числом жителей до 500 тысяч человек. От Карелии в этом году на конкурс отправятся три заявки., сообщили в правительстве региона. Кинотеатры хотят создать в поселках Пряжа, Марциальные воды и Лоухи.

- У нас кинозал работал 11 лет с 1986 года. Сейчас здесь располагается зрительный зал на 300 мест, – рассказывает директор Лоухского дома культуры Марина Соколова. – Люди, конечно, интересуются, возобновятся ли показы, плюс к нам в Дом культуры приходит много детей, поэтому мы решили поучаствовать в конкурсе. Сейчас, например, чтобы посмотреть "Конька-Горбунка" на большом экране, нужно ездить почти за 200 километров. Если победим, планируем установить выдвижной экран, чтобы сцена могла дальше использоваться для концертов и выступлений.

За время реализации программы по переоборудованию кинозалов при поддержке Фонда кино большие экраны появились в 13 карельских городах и поселках. В прошлом году один из самых крупных кинотеатров районов республики открылся в Питкяранте.

Итоги конкурса-2021 станут известны летом.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
карел
2021-03-19 08:44:50
Ну такую дурь написали : "чтобы не ездить на премьеры за 200 километров " . А есть такие идиоты . при наличии интернета?
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