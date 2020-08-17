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В правительстве Карелии пройдет брифинг, посвященный временному трудоустройству жителей

Новости. Общество
16:04, 18 Августа 2020
фото: © Правительство Карелии
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Брифинг в правительстве Карелии будет посвящен временному трудоустройству жителей на общественные работы.

В среду, 19 августа, состоится онлайн-трансляция брифинга, в ходе которого начальник Управления труда и занятости Республики Карелия Елена Фролова расскажет о возможностях временного трудоустройства жителей Карелии на общественные работы.

Управление пресс-службы главы Карелии сообщает, что трансляция будет вестись в прямом эфире в социальной сети в паблике "Республика Карелия. Трансляция начнется в 11.00.

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