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Новости. Общество
11:34, 11 Ноября 2018
фото: Столица на Онего

В правительстве сочли угрозой систему оценки населения по примеру Китая

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Власти на данный момент не планируют вводить систему оценки граждан по успешности и неуспешности, заявил на конференции Sberbank Data Science Day заместитель председателя правительства Максим Акимов.

Я считаю, что это довольно явная угроза, но, относясь к обществам с классической гуманистической традицией, нам удастся этой угрозы избежать", — сказал Акимов. Он добавил, что такую угрозу "явно ощущает", но в правительстве "такие вопросы сейчас не обсуждаются", они не находятся "в повестке дня",  передает РБК.

"Подобного рода решений, таких, как скоринг (система оценивания клиентов банками) политического и социального поведения человека и оценка его общей успешности и неуспешности, таких проектов на сегодняшний день нет", — подчеркнул зампред правительства.

Пилотный вариант системы социального рейтинга был запущен в одной из китайских провинций в 2010 году. Она предполагает бонусы для людей с высоким социальным рейтингом, например, приоритетный доступ к туристическим визам, продвижению по службе и государственному жилью, писал Forbes. В 2020 году китайские власти планируют распространить действие системы на все население.

Кроме того, несколько проектов подобных скоринговых систем разрабатывают китайские технологические компании. За одну из разработок отвечает аффилированная с Alibaba структура Sesame Credit. Ли Яньгун, технологический директор Sesame Credit, рассказывал Wired, что система учитывает не только кредитную историю и исполнение контрактных обязательств, но и поведение и отношения с другими людьми. Например, негативные комментарии и сообщения в соцсетях будут понижать рейтинг человека.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-11-11 12:33:29
У меня уже давно разработана шкала оценки бесполезности для общества различных категорий людишек.
Гость
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