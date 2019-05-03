В праздничные дни активизировались магазинные воры – выносят алкоголь

Сотрудники вневедомственной охраны зафиксировали попытки хищения в торговых заведениях Сортавалы, Олонца, Кеми, Питкяранты и Кондопоги.

Как сообщили в региональном Управлении Росгвардии, 1 мая наряд вневедомственной охраны, патрулировавший улицы Сортавалы, получил из дежурной части информацию о том, что в магазине на улице Кирова была нажата тревожная кнопка. Приехавшим по вызову росгвардейцам продавец рассказала, что неизвестный мужчина взял с прилавка бутылку коньяка и ушел, решив не расплачиваться. Получив приметы мужчины, сотрудники вневедомственной охраны приступили к поиску подозреваемого. У одного из домов по улице Карельской росгвардейцы задержали человека, схожего с описанием. Продавец узнала злоумышленника, им оказался 36-летний житель Петрозаводска.



Задержанного передали сотрудникам сортавальской полиции, которые займутся дальнейшим выяснением обстоятельств произошедшего и вопросом о привлечении петрозаводчанина к ответственности.



Как сообщили в Управлении Росгвардии, в первый день мая были совершены попытки хищения в торговых заведениях Олонца, Кеми, Питкяранты и Кондопоги. Все правонарушители были задержаны сотрудниками вневедомственной охраны.