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Новости. Общество
08:20, 14 Декабря 2018
фото: Региональное Управление МЧС

В преддверии новогодних праздников МЧС провело внеплановую проверку Музыкального театра

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В ходе проверки, нарушений, которые могут повлиять на безопасность, в здании Музыкального театра не обнаружено.

В преддверии новогодних праздников сотрудники регионального Управления МЧС провели обследование помещений Музыкального театра на предмет выполнения требований противопожарного режима, сообщается на официальном сайте ведомства. В ходе проверки, нарушений которые могут повлиять на безопасность людей, не обнаружено.

Музыкальный театр – один из 15 объектов в Петрозаводске, где в канун Нового года и на каникулах будут проводиться массовые мероприятия. На сегодняшний день на территории республики инспекторами отдела надзорной деятельности уже проведено более 100 внеплановых проверок из 210 запланированных.

Как пояснил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петрозаводска Алексей Смородов, перед началом новогодних и рождественских мероприятий руководители учреждений должны еще раз проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия. На время проведения новогодних мероприятий должно быть обеспечено дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц из числа работников учреждения, членов добровольных пожарных формирований и сотрудников государственного пожарного надзора.

При проведении массовых мероприятий необходимо помнить, что запускать пиротехнику можно только в специально отведенных местах. При запуске пиротехнических изделий необходимо строго следовать инструкции, указанной на изделии.

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