В Приозерном парке Петрозаводска вырубят 220 деревьев

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Работы выполняются по проекту "Формирование комфортной городской среды", сообщил в администрации Петрозаводска.
В парках и на улицах города ведется удаление аварийных зеленых насаждений.
Подрядные организации выполняют работы по проекту "Формирование комфортной городской среды", а также в рамках муниципального контракта.
Мероприятия продолжаются и в выходные дни.
Например, 20 и 21июля рабочие ООО "Финпромстрой" сносят деревья, удаляют пни и кустарники в Приозерном парке, где в общей сложности необходимо убрать 220 зеленых насаждений.
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