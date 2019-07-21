В Приозерном парке Петрозаводска вырубят 220 деревьев

Работы выполняются по проекту "Формирование комфортной городской среды", сообщил в администрации Петрозаводска.

В парках и на улицах города ведется удаление аварийных зеленых насаждений.

Подрядные организации выполняют работы по проекту "Формирование комфортной городской среды", а также в рамках муниципального контракта.

Мероприятия продолжаются и в выходные дни.

Например, 20 и 21июля рабочие ООО "Финпромстрой" сносят деревья, удаляют пни и кустарники в Приозерном парке, где в общей сложности необходимо убрать 220 зеленых насаждений.