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В профессиональный праздник пенсионеру МВД Карелии подарили квартиру

Новости. Общество
14:55, 10 Ноября 2020
фото: © МВД по Республике Карелия
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Пенсионеру МВД по Республике Карелия вручен жилищный сертификат, сообщили в ведомстве.

Государственный жилищный сертификат является именным свидетельством, удостоверяющим право гражданина, нуждающегося в улучшении жилищных условий, на получение за счет средств федерального бюджета жилищной субсидии на приобретение жилого помещения на территории Российской Федерации. Предоставление социальной выплаты является финансовой поддержкой государства.

МВД по Республике Карелия в рамках реализации ведомственной целевой программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" осуществляет выдачу государственных жилищных сертификатов. В этом году от республиканского ведомства в списки граждан, подтвердивших свое участие в программе на получение жилищных сертификатов, были включены трое пенсионеров органов внутренних дел. Одним из них стал старший прапорщик полиции в отставке Сергей Валентинович Андреев.

Начальник полиции по Кемскому району подполковник полиции Николай Коломеец вручил пенсионеру жилищный сертификат. Теперь благодаря государственной субсидии на приобретение жилья в размере 1,4 млн. рублей семья Сергея Валентиновича сможет приобрести квартиру в любом населенном пункте Республики Карелия.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2020-11-10 15:55:03
А, по сути, это просто профанация. Что такое: "списки граждан, подтвердивших свое участие в программе на получение жилищных сертификатов, были включены трое пенсионеров органов внутренних дел"? Кто еще и главное, зачем введен этот список без срока давности...
бюджет
2020-11-10 15:36:09
А теперь обоснуйте: слесарю, сварщику ни фига, а тут поЖАЛСТЕ. Готовимся? Квартира не поможет.
однозначно
2020-11-10 15:13:33
Одобряю. Оберегал трудящихся от педофилов и прочей либерастнутой шелупони.
Гость
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