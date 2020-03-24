В. Путин: "Не думайте, пожалуйста, как это у нас бывает, а, меня это не коснется"

Публикуем полный текст обращения президента Владимира Путина к гражданам России в связи с эпидемией коронавируса.

Президент России Владимир Путин сегодня обратился к гражданам в связи с угрозой распространения коронавируса.

Владимир Путин в ходе обращения к гражданам России заявил о введении в стране нерабочей недели, перенес дату голосования по поправкам в Конституцию, а также рассказал о государственных мерах поддержки граждан, которые будут проводиться в период эпидемии.

"Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика, уже сейчас прогнозируется её спад.

Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удаётся пока сдерживать и широкое, и стремительное распространение болезни. Но мы с вами должны понимать, что Россия – просто даже в силу своего географического положения – не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно поражённые эпидемией, и полностью заблокировать её проникновение в нашу страну объективно невозможно.

Но то, что мы можем и уже делаем, – так это работать профессионально, организованно и на опережение. И главный приоритет здесь – жизнь и здоровье наших граждан".

Полный текст обращения читайте здесь.