В. Путин: "Не думайте, пожалуйста, как это у нас бывает, а, меня это не коснется"

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18:10, 25 Марта 2020
фото: http://kremlin.ru
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Публикуем полный текст обращения президента Владимира Путина к гражданам России в связи с эпидемией коронавируса.

Президент России Владимир Путин сегодня обратился к гражданам в связи с угрозой распространения коронавируса.

Владимир Путин в ходе обращения к гражданам России заявил о введении в стране нерабочей недели, перенес дату голосования по поправкам в Конституцию, а также рассказал о государственных мерах поддержки граждан, которые будут проводиться в период эпидемии.  

"Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире. Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика, уже сейчас прогнозируется её спад.

Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удаётся пока сдерживать и широкое, и стремительное распространение болезни. Но мы с вами должны понимать, что Россия – просто даже в силу своего географического положения – не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно поражённые эпидемией, и полностью заблокировать её проникновение в нашу страну объективно невозможно.

Но то, что мы можем и уже делаем, – так это работать профессионально, организованно и на опережение. И главный приоритет здесь – жизнь и здоровье наших граждан".

Полный текст обращения читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2020-03-25 21:03:25
Ну как бы помягче тезке с плюсиком ответить, чтобы без статьи... Это не для поднятия имиджа. Пустозвонством его не поднимают, особенно когда с пола поднимать надо. Радуйтесь, чинуши - опять отдохнете, как будто вам мало. А половина страны по любому будет на вас пахать. И сколько красивых, популистских слов - все для родины, все для победы. Но вот как сюда попала идея об общипании вкладчиков, которые за долгие годы несчастный лимон накопили? Это их доля от пирога помощи населению?
Andrey+
2020-03-25 20:22:49
Такие заявления просто так, ради поднятия имиджа, не делаются. Тем более, учитывая необходимость переноса заранее согласованной даты голосования!

У Путина очень мощный штат аналитиков. И абсолютно точно то, что именно на следующей неделе, по прогнозам этого аналитического штаба, далее сдерживать вирус вне народных масс, крайне маловероятно. Исходя из опыта ошибок зарубежных стран, можно утверждать: избегая столпотворения в общественном транспорте, общество колоссально снижает число заразившихся!

Поэтому и отменены рабочие дни - чтобы каждый имел возможность избежать заражения и стать цифрой в статистических данных! А дальше - у каждого есть своя голова на плечах...
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