В районах Карелии энергетики продолжают ремонты ЛЭП и подстанций

В рамках Ремонтной программы на 2023 год в зоне ответственности АО «Прионежская сетевая компания» проходят мероприятия по увеличению надежности энергоснабжения потребителей.

Как отмечают в АО «ПСК», неотложные ремонты на энергообъектах нельзя проводить без временных отключений электроэнергии. Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства и просят жителей республики отнестись к этому с пониманием.

Временные отключения электроэнергии с 4 по 10 декабря возможны:

Калевальский национальный район:

- 4 и 5 декабря с 13.00 до 15.00. Поселок Боровой.

- 5 декабря с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала (частично).

Петрозаводский городской округ:

- 6 декабря с 10.00 до 16.00. Город Петрозаводск: улицы Прибрежная, Пришвина, Горная, Ботаническая, Лесопильная, Садовая, Пролетарская, Ялгубское шоссе, Приозерная, Громовский проезд. Переулки Монастырский, Брекчиевый, Онежский, Койкозерский, Скалистый.

Прионежский муниципальный район:

- 4 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улица Советская (частично). Переулок Новый; станция Шуйская: улицы Петровское шоссе, Кондопожское шоссе, Привокзальная (частично), Сосновая.

- 4 и 5 Декабря с 10.00 до 16.00. Окрестности деревни Верхний Бесовец: ДНТ «Сфера», «Прибрежный».

- С 4 по 6 декабря с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Онежская (частично). Переулки Сосновый, Пионерский.

- С 4 по 8 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Советская (дома 141-162-В), Островная. Переулки Новый, Октябрьский.

- 5 декабря с 10.00 до 16.00. Село Заозерье: улицы Новоселов (частично), Загородная, Пригородная; местечко Коноши.

- 6 декабря с 10.00 до 16.00. Село Заозерье: улицы Наволокская, Родниковая.

- 7 декабря с 10.00 до 13.00. Село Деревянное: улица Онежская (частично). Переулки Сосновый, Пионерский.

- 7 декабря с 10.00 до 16.00. Окрестности деревни Царевичи: экоотель, база отдыха Национального банка; окрестности деревни Косалма: ООО «Лест», база отдыха «Царевичи», ООО «Лесной отель», вышки сотовой связи «Теле-2», «МТС».

- 8 декабря с 10.00 до 16.00. Деревня Логмозеро: аэронавигация; деревня Ужесельга: улицы Центральная (частично), Дачная. Переулки Олимпийский, Дачный.

Пряжинский национальный район:

- С 6 по 8 декабря с 10.00 до 16.00. Поселок Чална: улица Школьная (дома 17-30).

Кондопожский муниципальный район:

- 4 декабря с 10.00 до 16.00. Местечко Лучевое: СТ «Гранит», «Лучевое», СНТ «Строитель».

Кемский муниципальный район:

- 5 декабря с 9.30 до 16.00. Город Кемь: улицы Полярная, Железнодорожная (дом 7), Кирова (дома 16, 17, 19, 21-27).

- 6 декабря с 9.00 до 16.00. Город Кемь: отель «Кемпинг».

- 6 декабря с 9.30 до 16.00. Город Кемь: улица Ломоносова (дом 15-А).

- 7 декабря с 10.00 до 15.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Набережная, Портовая, Вокзальная, Поморская, Советская, Комсомольская, Первой Пятилетки, Пролетарская. Здания Соловецкого подворья, гостиничного комплекса «Причал», вышки сотовой связи «МТС», «Мегафон», «ТЕЛЕ 2».

- 8 декабря с 9.30 до 15.00. Город Кемь: улицы Машинистов (дома 32-111), Строителей.

Муезерский муниципальный район:

- 5 декабря с 9.00 до 17.00. Поселок Ледмозеро: улицы Пионерская, Анны Лисициной.

- 6 декабря с 10.00 до 15.00. Поселок Ледмозеро: улицы Строителей, Болотная (частично), 50 Лет ВЛКСМ.

- 6 декабря с 11.00 до 15.00. Поселок Пенинга.

Лахденпохский муниципальный район:

- 4 декабря с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Заречная, Первомайская, Строительная, Садовая, Пушкина, Карла Маркса, Каменистая, Северная,

- 5 декабря с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Бусалова.

- 6 декабря с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Ленина, Красноармейская, Советская, Каменистая, Лесная.

- 7 декабря с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улица Полевая.

Сегежский муниципальный район:

- 4 декабря с 9.30 до 15.00. Город Сегежа: Выгозерская Набережная (дома 25-66).

- 5 декабря с 9.30 до 12.00. Город Сегежа: улица Птицефабрика (дома 1, 2, 3, 11, 12, 16).

- 5 декабря с 9.30 до 13.00. Город Сегежа: Бульвар Советов (дом 3).

Олонецкий национальный район:

- 4 декабря с 14.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Пролетарская, Привокзальная, Коммунальная, Титова, Октябрьская (дома 1-3), Луначарского (дома 15-19), Майская (дома 1-11), Железнодорожная, Студитова, Карла Либкнехта, Сказочный Тупик. Переулки Карла Либкнехта, Красногвардейский, Кирпичный, Больничный; деревня Верховье: улицы Новая, Олонецкая, Луговая; поселок Интерпоселок.

- 4 и 5 декабря с 10.00 до 17.00. Поселок Интерпоселок.

- С 4 по 8 декабря с 10.00 до 17.00. Поселок Видлица: улица Советская.

- 5 декабря с 14.00 до 15.00. Поселок Видлица: улицы Новая, Школьная (дома 22, 24). Здание дома-интерната.

- 6 и 7 декабря с 15.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Заводская (дома 1-А, 2-А), Леселидзе (дома 72-А – 110). Переулок Заводской.

- 8 декабря с 10.00 до 15.00. Поселок Ильинский: переулок Станционный.

Лоухский муниципальный район:

- 6 и 7 декабря с 11.00 до 15.00. Поселок Лоухи: улица Набережная.