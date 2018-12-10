В районах Карелии горели гаражи

Пожары произошли в Сегеже и Пиндушах в гаражном боксе и частном гараже, сообщили в МЧС Карелии.

В 20.17 9 декабря пожарно-спасательные подразделения Сегежи привлекались для ликвидации пожара в гаражном боксе на ул. Спиридонова, 15. В 20.26 пожар ликвидирован.

В ночь на 10 декабря в 00.53 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского района привлекались для ликвидации пожара в частном гараже на ул. Повенецкой,11. В 01.23 пожар ликвидирован.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.