Внимание: планируются отключения электроэнергии

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АО "Прионежская сетевая компания" продолжит плановые ремонты энергообъектов в районах Карелии.
В Медвежьегорском районе в деревнях Погост и Тихвин Бор с 12 по 16 марта с 9 до 17 часов возможны отключения потребителей от электроэнергии: будут проходить капитальные ремонты двух линий электропередачи напряжением 10 кВ.
В Сортавале, в районе улицы Фабричная и 2-го участка Сортавальского лесхоза 12 и 13 марта с 9 до 17 часов возможны отключения в связи с ремонтом ЛЭП напряжением 10 кВ.
В Прионежском и Пряжинском районах в поселках Чална, Виданы, Падозеро, Урозеро, Намоево 12, 13 и 15 марта с 11 до 16 часов будет проводиться замена опор и монтаж провода на линии электропередачи напряжением 6 кВ. В эти сроки возможно отключение электроэнергии.
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