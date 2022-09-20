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В районах Карелии весь октябрь будут искать специалистов

Новости. Общество
15:14, 07 Октября 2022
фото: © ТАСС / Антон Новодережкин

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В республике 970 работодателей ищут 9 тысяч сотрудников, пишет правительство Карелии.

В октябре для безработных и желающих пройти обучение пройдут ярмарки вакансий. Участники смогут лично познакомиться с работодателями и обсудить условия договора, сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Так, 7 октября в Сортавальском районе сотрудников подберет отделение «Почты России», а также пройдет ярмарка учебных мест для администраторов отелей. Есть возможность бесплатного обучения с последующим трудоустройством.

Беломорском район проведет мини-ярмарки 11 октября с участием компании «Росгосстрах». В этот же день группа компаний «Карелия Палп» проведет свою встречу работодателей и соискателей. Начало в 11:00. Отметим, в группе компаний работают Кондопожский ЦБК, "Кареллестранс" и Кондопожское лесопромышленное хозяйство. 

На ярмарке в Костомукше 11 октября туристическое агентство будет искать менеджера. В Суоярви для локомотивного депо ищут помощника машиниста тепловоза. Ярмарка вакансий состоится 11 октября в 11.00. 

В Питкярантском районе ищут повара в ООО «Приладожье». Ярмарка состоится 12 октября в 10.00. В Сегежском районе 13 октября будут набирать проводников, бригадира и электромеханика для вагонного участка. Тогда же управляющая компания в Пряже представит вакансии слесаря, водителя, юриста и мастера участка.

В Лахденпохье «Яккима гранит» ожидает на ярмарке вакансий водителей, механиков, слесарей, машинистов, электромонтеров, подсобных рабочих. Мероприятие запланировано на 14 октября. 

В этот же день свои вакансии в Кемском районе представит «КарелКоммунЭнерго».

В Петрозаводске пройдет ярмарка рабочих мест для "Беккер Джой" (13 октября с 10.00), а также ярмарка учебных мест для Онежского судостроительно-судоремонтного завода – на предприятие требуются сборщики корпусов металлических судов (18 октября с 10.00).

Отметим, с начала года количество вакансий в службах занятости Карелии увеличилось на 3,3 тысячи единиц. Более девяти тысяч рабочих мест заявлены 970 работодателями. 

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