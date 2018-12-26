В районах Карелии за сутки перевернулось два автомобиля

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ДТП произошли в Пряжинском и Медвежьегорском районах, пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.
Вчера, 25 декабря в 17.55 в Пряжинском районе на 374 км федеральной автодороги М-18 "Кола" водитель автомобиля Hyundai Santafe допустил выезд за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства в кювет.
В результате ДТП 36-летний водитель получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.
В 21.37 в Медвежьегорском районе на 622 км федеральной автодороги А-119 Вологда – Медвежьегорск 57-летний водитель Honda HR-V допустил съезд в кювет с опрокидыванием транспортного средства.
56-летняя пассажирка доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.
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