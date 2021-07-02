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В районе Карелии 53 гектара полей засадили клубникой (ВИДЕО)

Новости. Общество
16:37, 03 Июля 2021
фото: правительство Карелии

В этом году фермеры Карелии планируют собрать 100 тонн урожая клубники, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Как написал на своей странице глава Карелии, клубника становится ещё одним брендом Карелии. В 2020 году Карелия вырастила 120 тонн ягод, что в три раза больше показателей 2019-го.

«Урожай текущего года будет значительно больше, - заверил Парфенчиков. - Важно, что появляются крупные предприятия, кооперативы. Так, созданный кооператив «БиоКарелия» объединяет пять кооперативов и 50 человек».

Если в прошлом году предприятием клубника была посажена на 6 га, то в текущем году уже на 53 га с планами на урожай более 100 тонн. В дальнейших планах освоение под различные ягодные культуры (уже есть первые посадки чёрной смородины и малины) 400 га мелкоконтурных полей в Пряжинском районе. Поставки ягод в Петрозаводск и Петербург.

Кооперативу правительством республики, как и другим сельхозпроизводителям, оказывается поддержка, в том числе в виде целевых грантов. И она будет продолжена и в этом году.
«Приятно с высоты птичьего полёта видеть возрождение карельских полей, ещё вчера зараставших в запустении», - отметил Артур Парфенчиков и показал видео Алексея Фрилунда, где запечатлены поля, засаженные ягодными кльтурами.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-07-03 18:29:09
Алексею Фрилунду респект , а остальным присосавшимся нет )))
Гость
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