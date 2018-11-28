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Новости. Общество
15:25, 28 Ноября 2018
фото: Pixabay

В районах Карелии волки начали истреблять собак

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Местные жители Пряжинского района рассказали изданию о том, что волки вышли из леса и начали истреблять собак.

Местные жители поселков Кутижма и Виллагора рассказали "Столице на Онего", что на прошлой неделе у них стали пропадать домашние питомцы: несколько собак были съедены волками.

"Утром обнаружили, что собаки нет, карабин выгнут. Следов не было, так как ночью шёл дождь. Но в поселке говорили, что ночью волки шакалили.  У односельчанки собака, отпущенная с цепи, забилась под дом и таким образом спаслась. Чуть позже, мы нашли волчий помет с шестью, предположительно, нашей собаки", – рассказала одна из жительниц п. Виллагора. 

Подобный случай произошел и в селе Рыбрека Прионежского района. Волки загрызли собаку, которой не было и года. Хозяева услышали вой, вышли,  но ничего не успели сделать. Волки закинули собаку на хребет и утащили. 

Жители утверждают, что причиной раннего выхода волков в поселки является низкая урожайность в этом году. Животные в лесу голодают, что и вынуждает искать пропитание рядом с людьми. 

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