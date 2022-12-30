В районной больнице Карелии появился современный компьютерный томограф

Оборудование для диагностики появилось в Пудожской районной больнице.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети сообщил о проверке готовности к работе в Пудожской ЦРБ 32-срезового спирального компьютерного томографа.

По словам министра, решение о приобретении томографа было принято еще в 2021 году. Дорогостоящее оборудование было приобретено по программе модернизации первичного звена здравоохранения, специалисты прошли обучение. В тестовом режиме кабинет компьютерной томографии начнет работу с 16 января.

Как объяснил Михаил Охлопков, у нового оборудования целый ряд преимуществ — оно позволяет точно и, главное, на достаточно ранней стадии определить новообразование, причем сделать это может даже начинающий врач.

«Раньше такого вида диагностики в Пудожской ЦРБ никогда не было. Теперь такие исследования будут доступны жителям района», — сообщил глава Минздрава.