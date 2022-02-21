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В районной больнице Карелии сделали актовый зал, где не стыдно проводить форумы международного уровня (ФОТО)

Новости. Общество
17:10, 22 Февраля 2022
фото: © Михаил Охлопков / ВК

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В Беломорской ЦРБ старый актовый зал отремонтировали и оборудовали по последнему слову техники, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения республики Михаил Охлопков рассказал о комплексном подходе при ремонте и оснащении медицинских организаций.

«Мультимодальный подход позволяет организовать имеющиеся пространства таким образом, чтобы всем работникам учреждений было удобно работать и отдыхать. Примером может служить Беломорская ЦРБ, где отремонтирован актовый зал. Старый зал был в заброшенном виде, с грязными серыми стенами и высоким потолком, неудобными креслами, плохим освещением, гнилыми оконными рамами. Сейчас он преобразился, а с новой удобной и функциональной мебелью стал выглядеть как современный конференц-зал, в котором не стыдно проводить форумы международного уровня», — рассказал Охлопков.

 

Также министр здравоохранения уточнил, что при ремонте использовали всю площадь рационально, сократив площадь самого зала, и создали ещё ряд кабинетов: для архива и административно-управленческого персонала.

«Энергоэффективное освещение, коммуникации для подачи тепла, мягкие тона стен — всё это дарит уют и комфорт. Установили мультимедийную систему для проведения онлайн-конференций. В актовом зале 50 мест. На его реконструкцию и оснащение из бюджетов разных уровней было выделено почти 2,5 млн рублей», — написал Михаил Охлопков.

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