В райцентре Карелии закрывают мост из-за аварийного состояния

Мост через Ухту в центре Калевалы закрывается для транспорта с 1 сентября.

Как сообщили в Минтрансе Карелии, в поселке Калевала с 1 сентября мост через реку Ухта закрывается для всех видов транспорта. Водителям, желающим пересечь реку, теперь придется объезжать аварийный мост через окраины поселка.

«В связи с аварийным состоянием моста через реку Ухта, расположенного между улицами Гидростроителей и Заречной в пгт Калевала, с целью обеспечения безопасности дорожного движения, расположенного на автомобильной дороге „Кола — Калевала — Лонка“. Объезд осуществляется по автомобильной дороге „Калевала — Аэропорт“», — уточнили в Минтрансе.

Ремонтировать мост планируется в 2022–2023 годах, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация.